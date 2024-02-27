Temmuzda Türkiye'de: MG, Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni MG3 modelini tanıttı MG, Cenevre Otomobil Fuarı'nda en yeni modeli MG3'ü tanıttı. Temmuz ayında ülkemize de gelmesi beklenen otomobilin özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Çinli SAIC Motor şirketinin bünyesinde yeniden canlanan MG markası, 26 Şubat'ta başlayan Cenevre Otomobil Fuarı'nda ikinci nesil MG3 modelini sergiledi.

İlk kez 2013 yılında piyasaya sürülen MG3, aslen Ford Fiesta ve Volkswagen Polo gibi araçlarla rekabet etmek üzere tasarlandı.

MG3, halen İngiltere pazarında satışını sürdürüyor ve bu yeni güncelleme ile modelin daha da güçlenmesi bekleniyor.

MG3, uygun fiyatlı olarak tanımlanan kompakt bir model olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’ye de gelecek otomobilin özelliklerine bakıyoruz.

Yeni MG3 neler sunuyor

Yeni MG3, 1,5 litrelik benzinli motor ile 100 kW’lık elektrikli motorla geliyor. Açıklamaya göre bu ikiliyle araç, toplamda 192 beygir gücü ve 250 Nm tork sunuyor.

Aracın 0’dan 100’e 8 saniyede çıkabildiği, maksimum hızının 170 km/s olduğu ve 1,83 kWh’lik bataryayla geldiği de açıklanan bilgiler arasında.

İç mekâna geldiğimizde 7 inçlik bir dijital gösterge ekranı bizleri karşılıyor. Bu ekrana 10,25 inçlik bir bilgi eğlence ekranı eşlik ediyor.

Apple Car Play ve Android Auto gibi özellikler araçta standart olarak sunuluyor. Hız sabitleyici, çarpışma önleme ve şerit takip sistemi gibi teknolojiler de otomobilde yer alıyor.

Henüz fiyatı açıklanmayan yeni MG3 modelinin, temmuzda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.