TEMSA'da yeni dönem: Evren Güzel CEO'luk görevini devralıyor TEMSA CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu, 1 Temmuz'da görevini devrediyor. Yeni CEO ise Evren Güzel olacak.

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2020 yılı sonu itibarıyla Sabancı Holding-PPF Group ortaklığı çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan TEMSA'da, üst düzey görev değişikliği yaşanacak.

Sabancı Holding'in, Mayıs 2019'da İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a sattığı, 2020 sonunda ise Çek markası Skoda ile yarı yarıya ortak olarak geri aldığı TEMSA'nın CEO'su değişiyor.

Yeni dönemde TEMSA'da başarılı işlere imza atan CEO Tolga Kaan Doğancıoğlu, 1 Temmuz'da görevini devrediyor.

Doğancıoğlu, Sabancı Holding'in Teksas'taki yeşil enerji şirketi Sabancı Climate Technologies'in başına geçecek.

Yeni TEMSA CEO'su Evren Güzel olacak

Gelen bilgilere göre, TEMSA'nın yeni CEO'luk koltuğuna Brisa Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Evren Güzel atanacak.

Otomotiv sanayinde ilk Türk kadın CEO

Güzel, otomotiv ana sanayinde ilk Türk kadın CEO olacak.

Daha önce, Britta Seeger da Mercedes-Benz Türkiye'nin CEO'su olmuştu.