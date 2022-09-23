Tesla, 1 milyondan fazla otomobilini geri çağırıyor

Tesla, camlardaki sorun nedeniyle 1 milyondan fazla aracını geri çağırma listesine ekledi.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla, şimdilerde otomobillerindeki bir sorun nedeniyle oldukça zor durumda.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi NHTSA, Tesla modellerindeki elektrikli camların çok hızlı kapandığını ve bunun sonucunda da sürücülerin veya yolcuların sıkışabileceğini söyledi.

Bunun üzerine Tesla, 1 milyon 100 bin adet otomobilini geri çağırma listesine ekledi. Ancak şirket, sorunu uzaktan güncelleme ile çözmeye çalışacak.

Hangi Tesla modelleri etkileniyor

NHTSA, 19 Eylül tarihli Perşembe günü yayınlanan dosyada; geri çağırmanın 2017’den 2022’ye kadar çeşitli model yıllarında yapılan Model S, X, 3 ve Y araçlarını kapsadığı görülüyor.

NHTSA, engelleri algılayan ve kapanmayı durduran cam sisteminin bir nesne algıladığında yeterince hızlı tepki vermeyebileceğini söyledi.