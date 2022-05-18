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    Tesla, 100 binden fazla aracını geri çağırdı

    Çin düzenleyicisi, Tesla'nın 107 bin 293 Çin yapımı Model 3 ve Model Y aracını geri çağırdığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 08:36
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    Tesla, 100 binden fazla aracını geri çağırdı

    Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, geçtiğimiz haftalarda bazı Tesla modellerine monte edilen arka görüş kameralarının arızalanarak kaza riskini artırdığını söylemiş ve bu nedenle piyasadaki 475 bin aracı geri çağırmıştı.

    Daha sonra ise Tesla, bazı modellerin kavşaklarda tamamen durmamasına neden olabilen bir yazılım hatasından dolayı, 53 bin 822 ABD aracını geri çağırma listesine eklemişti.

    Çin'de de 100 binden fazla araç geri çağrılıyor

    Çin'in piyasa düzenleme kurumu, Tesla'nın orta dokunmatik ekranın arızalanmasına neden olabilecek aşırı ısınma nedeniyle Çin yapımı 107 bin 293 Model 3 ve Model Y aracını geri çağırdığını söyledi.

    Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, aşırı ısınma ön cam ayarları ve vites göstergeleri de dahil olmak üzere başka arızalara da yol açabiliyor.

    TESLA


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