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    Tesla, 126 bin otomobilini geri çağırıyor

    Tesla, 126 bin otomobilini geri çağırıyor

    Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 adet "Model 3" marka elektrikli otomobilini üretim hatası nedeniyle geri çağırma listesine aldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.04.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 10:44
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    Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, geçtiğimiz günlerde bazı Tesla modellerine monte edilen arka görüş kameralarının arızalanarak kaza riskini artırdığını söylemiş ve bu nedenle piyasadaki 475 bin aracı geri çağırmıştı.

    Daha sonra ise Tesla, bazı modellerin kavşaklarda tamamen durmamasına neden olabilen bir yazılım hatasından dolayı, 53 bin 822 ABD aracını geri çağırma listesine eklemişti.

    126 BİN ARAÇ DAHA GERİ ÇAĞRILIYOR

    ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 adet "Model 3" marka elektrikli otomobili, üretim hatasından kaynaklanan güvenlik riskleri nedeniyle geri çağırdı.

    Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nden yapılan açıklamada, denetimlerde şirketin söz konusu modeldeki araçların arka motorlarındaki akım çeviricilerdeki bazı hatalar tespit edildiği, mekanik aksaklıklara yol açan hataların düzeltilmesi için araçların geri çağrıldığı belirtildi.

    TESLA

    Açıklamada, 11 Ocak 2019 ile 25 Ocak 2022 arasında üretilen 125 bin 785 adet aracın, motor kontrol yazılımlarını güncelleneceği kaydedildi.

    Araçların 93 bin 578'inin Çin'de üretildiği, geri kalanın ithal edildiği aktarıldı. Tesla, şubatta Çin'de üretilen yaklaşık 26 bin "Model 3" ve "Model Y" marka aracının güvenlik riski nedeniyle geri çağırmayı planladığını açıklamıştı.


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