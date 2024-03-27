Tesla, 15 dakikada 700 km menzil sunan bataryalar kullanacak Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, Tesla için daha hızlı şarj olan piller üzerinde çalıştığını açıkladı.

ensonhaber.com

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla, müşterilerine daha yüksek menzil sunmak için çalışmalar yürütüyor.

Ürettiği bataryalar ile tanınan CATL, Tesla için daha hızlı şarj olan piller üzerinde çalıştığını açıkladı.

CATL başkanı Robin Zeng, yeni piller hakkında çok fazla ayrıntı vermezken, daha hızlı şarjı destekleyen yeni elektrokimyasal yapıya sahip olacaklarını açıkladı.

CATL şirketi, yeni bataryalarda M3P pil hücrelerini kullanacak. Bu hücreler, normal lityum demir fosfat pillerden daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip.

15 dakikada 700 km menzil

CATL, daha önce bu pillerin elektrikli araçlara 700 km'den fazla menzil sunacağını ve sadece 15 dakika içerisinde tamamen şarj olacaklarını açıklamıştı.