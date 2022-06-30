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    Tesla, 200 çalışanını daha işten çıkardı

    Tesla, Kaliforniya'daki ofisinde 200 kişiyi daha işten çıkardı. Şirket, işten çıkarmalarla ilgili yine hiçbir gerekçe göstermedi.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 17:48
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    Tesla, 200 çalışanını daha işten çıkardı

    Küresel çip tedarik sorunları ve Çin'deki koronavirüs kapanmaları, otomobil üreticilerini zor durumda bırakıyor.

    Dünyanın en popüler elektrikli araç üreticisi Tesla, şu sıralar küçülmeye gitme planları yapıyor.

    Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen bir etkinlikte konuşan Elon Musk, Tesla'nın önümüzdeki üç ay içinde maaşlı iş gücünü yüzde 10 oranında azaltacağını ve bu süreçte saatlik çalışan sayısını artıracağını söyledi.

    Tesla, 200 kişiyi daha işten çıkardı

    Tesla, Kaliforniya'daki ofisinde 200 kişiyi daha işten çıkardı. Şirket, işten çıkarmalarla ilgili hiçbir gerekçe söylemedi. İşten çıkarılan çalışanların, otonom sürüş sisteminin geliştirilmesinde görevli olduğu belirtildi.

    tesla

    Çalışanlar dava açmıştı

    Geçtiğimiz haftalarda ise iki eski Tesla çalışanı, "toplu işten çıkarmalar" ile ilgili ABD federal yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla şirkete dava açmıştı.

    CEO Musk ise davalar ile ilgili yaptığı açıklamada önemli ve dayanağı olmadığını bildirirken, "Bu, küçük sonuçları olan küçük bir dava" şeklinde konuştu.


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