Tesla, 2021'de Hindistan pazarına giriyor

Hindistan Karayolları Bakanı Nitin Gadkari, Tesla'nın 2021 yılının başında Hindistan pazarına gireceğini duyuruldu.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yatırımlarını genişletmeye devam ediyor.

Daha önce Çin'de üretime başlayan ve Almanya'da yeni bir fabrika açılışına hazırlanan şirket, gelecek yıldan itibaren Hindistan'da da hizmet vermeye başlayacak.

Hindistan Karayolları Bakanı Nitin Gadkari, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın 2021 yılının başında Hindistan pazarına gireceğini ve bunun yanında ülkede bir üretim ve montaj tesisi kurmayı planladığını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan haberlerde, Tesla'nın, Hindistan'ın Bengaluru şehrinde bir araştırma ve inovasyon merkezi açmak için yerel yetkililer ile ön görüşmeler yaptığı öne sürülmüştü.

ELON MUSK: HİNDİSTAN PAZARINA GİRİYORUZ

Twitter üzerinden soruları yanıtlayan elektrikli araç üreticisi Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Tesla'nın, 1.353 milyar nüfusa sahip olan Hindistan pazarına ne zaman gireceği sorusuna, "Gelecek yıl kesinlikle" yanıtını vermişti.