Tesla, 2022’ye kadar üretimi artıramayacak

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, "Battery Day" etkinliğinde üretim hacminde 2022 yılına kadar ciddi miktarda bir artış olmayacağını belirtti. Ancak bu açıklamalar, şirketin hisselerini düşürdü.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nin CEO'su Elon Musk, şirketin düzenlediği "Battery Day" etkinliğinde bazı açıklamalarda bulundu.

Etkinlik kapsamında, Tesla'nın GM ve VW karşısındaki liderliğini pekiştirmek için batarya üretimiyle ilgili konuşması beklenen Musk, 2022 yılında üretim hacmini ciddi şekilde artırayamayacaklarına değindi.

''Hücre tedarikçilerimiz maksimum hızda gitse bile, kendimiz önlem almadığımız sürece 2022 ve sonrasında önemli kıtlıklar görüyoruz.'' diyen Tesla CEO'su; Panasonic, LG ve CATL batarya üreticileriyle işlem hacminin arttığında da bahsetti.





TESLA HİSSELERİ DÜŞTÜ

Elon Musk'ın yaptığı açıklamalar, Tesla’nın yakın zaman içinde kendi pillerini üretip üretmeyeceğine dair şüphe uyandırdığı için firmanın hisseleri yüzde 5’in üzerinde gerileyerek 425.5 dolara düştü.

Amerikalı firma Fremont fabrikasında yeni ve büyük bir batarya paketi üzerinde çalışıyor. Reuters’ın iki farklı çalışan kaynağına göre bu bataryalar Panasonic ile birlikte geliştiriliyor ve 21 mm yerine 42 mm’lik bir çapa sahipler.

Seul merkezli pil uzmanı Par Chul-wan ise Tesla’nın kendi pilini üretmesi için Panasonic ile ortaklık yapmasının gerekebileceğini belirtti. Park; yeni pillerin, enerji kapasitesini artırabileceğini, maliyetleri düşürebileceğini ve daha hızlı şarj imkanı sunabileceğini belirtti.