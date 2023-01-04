Tesla, 2022’yi teslimat rekoruyla kapattı

Tesla, 2022’nin son üç ayında 405 bin 278 elektrikli otomobili sahiplerine teslim etti ve rekorunu geliştirdi.

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, otomotiv sektöründe yaşanan sorunlara rağmen teslimat rekorları kırmaya devam ediyor.

Tesla, 2022’nin son üç ayında 405 bin 278 elektrikli otomobili sahiplerine teslim etti ve rekorunu geliştirdi. Şirket, 2021’in son çeyreğinde 308 bin 600 otomobil teslimatı gerçekleştirmişti.

Son çeyrekte sahiplerine teslim edilen araçların büyük kısmını Model 3 ve Model Y’ler oluşturuyor. Bu iki modelin toplam teslimat sayısı 388 bin 131 oldu.

Aynı dönemde Model S ve Model X’in toplam teslimat sayısı ise 17 bin 147 olarak kayıtlara geçti.

Tesla hisseleri çakıldı

Elon Musk’ın Twitter’da zaman geçirmesi ve Twitter’ın finansmanı için adeta düzenli şekilde Tesla hissesi satması, şirketin borsada ciddi şekilde değer kaybetmesine neden oldu.

Şu anda 390 milyar dolar olan Tesla'nın değeri, 2022'nin başında 1.2 trilyon dolar değerinin üzerindeydi.

Şirketin hisseleri 123.1 dolara geriledi ve bu da şirketin piyasa değerinde 85 milyar dolarlık bir düşüşe neden oldu.