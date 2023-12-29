Tesla, 2023 yılında 1.82 milyon adet otomobil sattı Tesla, dördüncü çeyrekte yaklaşık 473 bin adet ile 2022'ye göre yüzde 37 artışla 2023'te dünya çapında muhtemelen 1,82 milyon elektrikli araç satmış olacak.

ensonhaber.com

Tesla'nın, elektrikli araç teslimatlarında rekor bir çeyrek daha geçirmesi bekleniyor. Ancak bu, muhtemelen CEO Elon Musk'ın yılın başında öne sürdüğü 2 milyon adet yıllık hedefin altında kalacak.

Yavaşlayan satışlarla karşı karşıya kalan Tesla, endüstri lideri marjlarından yararlandı ve 2023'te küresel olarak dört otomobil modelinin fiyatlarını düşürdü.

Ancak fiyat savaşı ve yavaşlayan elektrikli araç talebi, aralarında Ford Motor'un da bulunduğu otomobil üreticilerinin elektrifikasyon planlarından geri çekilmesine neden oldu.

Bu sayede Tesla, ABD'de liderliğe yükseldi ve bu yılın içinde hisselerini iki kat artırmayı başardı.

Tesla, 4. çeyrekte rekor kırıyor

CFRA Research'ün kıdemli analisti Garrett Nelson, "Dördüncü çeyrek, Tesla'nın teslimatları açısından genellikle yılın en güçlü çeyreğidir; bu yıl da durumun yine böyle olmasını bekliyoruz." dedi.

LSEG anketine katılan 14 analiste göre Tesla, dördüncü çeyrekte yaklaşık 473 bin adet ile 2022'ye göre yüzde 37 artışla 2023'te dünya çapında 1,82 milyon araç teslim etti.

Ocak ayında Musk, eğer "korkunç bir sebep" olmazsa, Tesla'nın bu yıl 2 milyon teslimat gerçekleştirme potansiyeline sahip olduğunu söylemişti.

Tesla'yı zor bir yıl bekliyor

Tesla, 2024'e girerken, hükümetin sübvansiyon programını zamanından önce sonlandırdığı Almanya'nın yanı sıra, ABD'deki bazı otomobilleri için federal vergi kredilerinin kaybıyla mücadele etmek zorunda kalacak.

Faiz oranları ve pil bileşen maliyetlerinin azalması beklense de bu durum gelecek yıl daha fazla fiyat indirimine neden olabilir.

Daiwa Capital Markets analistlerinden Jairam Nathan, Tesla'nın gelecek yılki teslimatlarına ilişkin tahminini 2,14 milyondan 2,04 milyona düşürdü.