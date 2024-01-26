Tesla, 2023 yılında ne kadar kazandığını açıkladı Tesla, geçen yılın son çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Tesla'nın geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

AA & Ensonhaber

Tesla, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine ait mali sonuçlarını yayınladı. Rapora göre, Tesla'nın 2023 yılının son çeyreğindeki geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış göstererek 25,2 milyar dolara ulaştı.

Şirket, 2022'nin aynı döneminde 24,3 milyar dolar gelir kaydetmişti. Ancak, Tesla'nın bu dönemdeki geliri, piyasa tahminlerinin biraz altında gerçekleşti.

Şirketin net kârı ise aynı çeyrekte neredeyse iki katına çıkarak 7,9 milyar dolara yükseldi. Tesla'nın net karı, 2022'nin son çeyreğinde 3,7 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Üretim ve teslimatlar arttı

Tesla, 2023'ün son çeyreğinde küresel çapta 494 bin 989 otomobilin üretimini yaparken, 484 bin 507 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 13, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 20 arttı.

Tesla, 2023'ün genelinde ise 82.4 milyar dolar gelir elde ederek, 2022'ye göre gelirlerini yüzde 15 arttırdı. 2023'te 15 milyar dolar kâr elde eden Tesla, kârını da yüzde 19 artırmayı başardı.

Bu yıl büyüme düşük olacak

Tesla'dan yapılan açıklamada, ekiplerin Teksas'taki "Gigafactory" adı verilen üretim tesisinde yeni nesil araç üzerinde çalıştığı ve bu nedenle bu yılki araç hacmindeki büyümenin geçen yıla kıyasla daha düşük olabileceği uyarısında bulunuldu.