Tesla 2.2 milyon aracını geri çağırıyor ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla, ikaz lambalarındaki yazı boyutunun çok küçük olması nedeniyle 2.2 milyon aracını geri çağırıyor.

İHA

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla araçlarının rutin kontrolleri sırasında ikaz ışıklarındaki yazı boyutunun çok küçük olduğunun tespit edildiğini ve bu nedenle Tesla’nın 2.2 milyon aracını geri çağırdığını duyurdu.

NHTSA tarafından yapılan açıklamada, “Daha küçük yazı boyutuna sahip ikaz ışıkları, panelde bulunan güvenlik bilgilerinin okunmasını daha da zorlaştırarak kaza riskini arttırabilir.” ifadeleri kullanıldı.

Servise gelmeden yazılım ile güncellenerek giderilebilecek

Bu sorundan kaynaklanan herhangi bir kaza ya da yaralanmadan haberdar olmadıklarını açıklayan Tesla, sorunun müşterilerin Tesla servisine gelmeden bir yazılım ile güncellenerek giderilebileceğini açıkladı.

Geri çağrılacak modeller

Geri çağrılacak araçlar arasında Model X, Model Y SUV, Model S ve 2017-2023 Model 3 bulunuyor.

Tesla, aralık ayında da otomatik pilot direksiyon sistemi hatası nedeniyle 2 milyondan fazla aracı geri çağırmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)