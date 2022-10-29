Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
388.004
1.77%
BTXN Coin
10.67
0.09%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 13 C

    Tesla, 24 bin Model 3 aracını geri çağırıyor

    Tesla, hatalı emniyet kemeri nedeniyle 24 bin Model 3 aracını geri çağırma listesine ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2022 - 09:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tesla, 24 bin Model 3 aracını geri çağırıyor

    Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla, şimdilerde otomobillerindeki bir sorun nedeniyle oldukça zor durumda.

    Daha önce elektrikli camların çok hızlı kapanması nedeniyle 1 milyondan fazla otomobilini geri çağıran şirket, şimdi de emniyet kemeri sorunlarıyla uğraşıyor.

    Tesla, hatalı emniyet kemeri nedeniyle 24 bin Model 3 aracını geri çağırma listesine ekledi. Söz konusu geri çağırmadan,  2017 ile 2022 arasında üretilen modeller etkileniyor.

    Emniyet kemeri bağlantısında sorun var

    Geri çağırılmanın ana sebebinin ise doğru şekilde bağlanmamış olabilecek bir emniyet kemeri bağlantısı olduğu düşünülüyor. Bu da söz konusu bir çarpışmada kemerin doğru çalışmasını engelleyebiliyor.

    Geri çağrılan araçlar, Tesla servis merkezi tarafından fiziksel muayeneden geçecek.

    tesla


    Eskişehir’de anne katiline indirimli 20 yıl hapis
    3. Sayfa

    Eskişehir’de anne katiline indirimli 20 yıl hapis

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 28 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 28 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Görüş Bildir