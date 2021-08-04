Tesla, 25 bin dolarlık elektrikli araç projesinde sona geldi

Tesla, 25 bin dolarlık elektrikli otomobil projesinde artık son aşamaya geçti. Gizlilik içinde yürütülen çalışmalarda ilk prototip üretildi.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, oldukça pahalı hale gelen elektrikli araçlara karşı daha ucuz bir model üretme sözü vermişti.

Geçtiğimiz yıllarda duyurulan proje, şu anda büyük bir gizlilikle Çin'de devam ediyor. Gelen bilgilere göre ABD'li şirket, uygun fiyatla satışa çıkacak yeni modelinin ilk prototipini üretti.

25 BİN DOLARA SATILACAK

Gelen haberler, söz konusu kompakt hatchback aracın Model 2 veya Model Q olarak adandırılacağı ve 25 bin dolardan satışa çıkacağı yönünde.

Ayrıca bütçe dostu yeni Tesla modelinin, yalnızca Çin pazarında değil, diğer ülkelerde de satışa sunulacağı belirtiliyor.

ABD'li şirket, aracın test üretimine bu yılın sonlarında başlamayı ve gelecek yıl bu modeli tamamen hazır hale getirmeyi planlıyor.

2020 yılı başında Şanghay'daki tesisin açılışında konuşan CEO Elon Musk, şirketin Çin’deki yatırımlarını artıracağını ve bu ülkede Tesla Model 3 ve SUV Model Y dışında başka modeller de üreteceğini duyurmuştu.