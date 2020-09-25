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    Tesla, 25 bin dolarlık elektrikli otomobil üretecek

    Elon Musk, Tesla'nın Kaliforniya'daki fabrikasında düzenlenen etkinlikte, şirketin 25 bin dolardan piyasaya çıkacak bir otomobil üreteceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2020 - 08:40
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    Tesla, 25 bin dolarlık elektrikli otomobil üretecek

    Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, gelecekte geliştireceği bataryalarla fiyatları da aşağıya çekmenin planlarını yapıyor.

    Şirketin Kaliforniya'daki fabrikasında düzenlediği etkinlikte sahne alan Elon Musk, Tesla'nın önümüzdeki üç yıl içinde yeni geliştirilmiş batarya sayesinde 25 bin dolardan piyasaya çıkacak bir otomobil üreteceğini duyurdu.

    Tesla'nın kendi bataryalarını geliştirmesi ve batarya üretim maliyetlerinin azalması sayesinde, daha ucuza araç üretilebileceğini söyleyen Musk, bu arabanın aynı zamanda tamamen otomatik olacağını da ifade etti

    elon musk

    BAŞKA BİLGİ VERİLMEDİ

    Etkinlikte yeni bir Tesla modelinin tanıtılmamış olması ve Tesla'nın bugüne kadar neler başardığına dair detaylı bilgi verilmemesi, yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.

    Yakın geleceğe dair umut vaat eden yeniliklerin tanıtılamaması nedeniyle Tesla hisseleri etkinliğin ardından yüzde 7 düştü.

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