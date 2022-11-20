Petrol
87.74
-2.27%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
317.341
-0.12%
BTXN Coin
6.30
-4.97%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Açık 16 C

    Tesla, 321 bin otomobilini geri çağırıyor

    Tesla, arka ışık sorunu nedeniyle 321 bin ABD aracını geri çağırma listesine ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2022 - 11:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tesla, 321 bin otomobilini geri çağırıyor

    Tesla, ABD'de 321 binden fazla aracı, arka lambaların aralıklı olarak yanmadığı gerekçesiyle geri çağırdığını duyurdu.

    Haber, şirketin cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaklaşık 30 bin Model X otomobilini ön yolcu hava yastığının yanlış açılmasına neden olabilecek bir sorun nedeniyle geri çağırmasının ardından geldi.

    Ardı ardına gelen geri çağırmalar nedeniyle, şirket hisseleri yüzde 3 düştü ve son iki yılın en düşük seviyesine geriledi.

    Geri çağırma hangi araçları kapsıyor

    Elektrikli araç üreticisi, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) gönderdiği dosyada, arka lambayla ilgili geri çağırmanın bazı 2023 Model 3 ve 2020-2023 Model Y araçlarını kapsadığını söyledi .

    tesla

    Teksas merkezli Tesla, arka ışık sorununu düzeltmek için uzaktan bir güncelleme yayınlayacağını ve geri çağırmayla ilgili herhangi bir kaza veya yaralanma raporu olmadığını söyledi.

    Şirket, geri çağırmanın, ekim ayı sonunda büyük ölçüde dış pazarlardan gelen ve aracın arka lambalarının yanmadığını iddia eden müşteri şikayetlerinin ardından geldiğini belirtti.

    Araştırma sonucunda, nadir durumlarda, araç uyandırma işlemi sırasında yanlış arıza tespitlerine neden olabilecek bir anormallik nedeniyle ışıkların aralıklı olarak çalışmayabileceği tespit edildi.

    NHTSA verilerine göre Tesla, 2022'de ABD'de 3,7 milyondan fazla aracı kapsayan 19 geri çağırma açıkladı.


    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Çin'de koronavirüsten 6 ay sonra ilk ölüm yaşandı
    Dünya

    Çin'de koronavirüsten 6 ay sonra ilk ölüm yaşandı

    1934'teki Dünya Kupası'nı ev sahibi İtalya kazandı
    Dünyadan futbol

    1934'teki Dünya Kupası'nı ev sahibi İtalya kazandı

    Görüş Bildir