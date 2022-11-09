Tesla, 40 binden fazla aracını geri çağıracak

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, 40 bin aracını geri çağırmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla, şimdilerde otomobillerindeki bir sorun nedeniyle oldukça zor durumda.

Daha önce elektrikli camların çok hızlı kapanması nedeniyle 1 milyondan fazla otomobilini geri çağıran şirket, şimdi de direksiyon sorunlarıyla uğraşıyor.

Yapılan açıklamaya göre, bozuk yollarda veya bir çukura girdikten sonra hidrolik direksiyon desteği kaybı yaşayabilecek 40 binden fazla 2017-2021 ve Model X geri çağırıldı.

Çarpışma riskini artırabilir

Reuters'ın haberine göre, Amerikan Ulusal Trafik Güvenliği Dairesi (NHTSA ), hidrolik direksiyon desteğinin kaybının, özellikle düşük hızlarda daha fazla direksiyon çabası gerektirebileceğini ve çarpışma risklerini artırabileceğini söyledi.

Tesla, geri çağırmayla ilgili olabilecek ABD'deki 314 araç için uyarı tespit ettiğini, ancak bu durumla ilgili herhangi bir yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası yaşanmadığını bildirdi.

ABD'li otomobil üreticisi, 1 Kasım itibarıyla geri çağrılan araçların yüzde 97'sinden fazlasına geri çağırma sorununu çözen bir güncelleme yüklendiğini de aktardı.

Tesla, yıl başından bu yana 3.4 milyon aracı kapsayan 17 geri çağırma operasyonu yayınladı.