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Tesla 475 elektrikli otomobili geri çağırdı

Tesla 475 elektrikli otomobili geri çağırdı

ABD'deki otomobil güvenliği kurumu, Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla şirketi tarafından üretilen 475 bin adet elektrikli otomobilin geri çağrıldığını açıkladı.