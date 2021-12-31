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- Tesla 475 elektrikli otomobili geri çağırdı
Tesla 475 elektrikli otomobili geri çağırdı
ABD'deki otomobil güvenliği kurumu, Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla şirketi tarafından üretilen 475 bin adet elektrikli otomobilin geri çağrıldığını açıkladı.
- REUTERS
- 31.12.2021 - 02:09
Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'nden yapılan açıklamada, Tesla'nın ürettiği bir grup elektrikli araçlara monte edilen arka görüş kameralarının arızalanarak kaza riskini arttırma ihtimali olduğu belirtildi.
Bu doğrultuda Tesla'nın 475 bin adet Model 3 ve Model S elektrikli araçlarını geri çağırdığı kaydedildi.