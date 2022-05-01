Petrol
106.08
-1.10%
Euro
15.66
0.65%
Dolar
14.85
0.41%
Altın
905.75
0.58%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
580.653
0.09%
BTXN Coin
18.60
-8.91%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    Tesla, 48 bin Model 3 aracını geri çağırıyor

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD'deki yaklaşık 48 bin adet Model 3 aracını geri çağırma listesine ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2022 - 08:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tesla, 48 bin Model 3 aracını geri çağırıyor

    Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, geçtiğimiz günlerde bazı Tesla modellerine monte edilen arka görüş kameralarının arızalanarak kaza riskini artırdığını söylemiş ve bu nedenle piyasadaki 475 bin aracı geri çağırmıştı.

    Daha sonra ise Tesla, bazı modellerin kavşaklarda tamamen durmamasına neden olabilen bir yazılım hatasından dolayı, 53 bin 822 ABD aracını geri çağırma listesine eklemişti.

    48 bin araç daha geri çağrılıyor

    Tesla, ABD'deki yaklaşık 48 bin adet Model 3 Performance aracını 'Track Modu'ndayken hız göstergesini göstermeyebilecekleri gerekçesiyle geri çağırıyor.

    Tesla'nın belgelerine göre 2018 ve 2022 yılları arasındaki araçlar geri çağrılacak. Tesla, sorunu çözmek için kablosuz bir yazılım güncellemesi yapacak.

    Şirket, aralık ayındaki ürün yazılımı güncellemesinin, hız birimini kullanıcı arayüzünden kaldırdığını açıkladı.

    TESLA


    İlginizi Çekebilir

    Sivas'ta otobüste maske kavgası
    Gündem

    Sivas'ta otobüste maske kavgası

    1 Mayıs Pazar toplu taşıma ücretsiz mi? Arife ve bayramda otobüs, metro, metrobüs...
    Gündem

    1 Mayıs Pazar toplu taşıma ücretsiz mi? Arife ve bayramda otobüs, metro, metrobüs...

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.
    Bitbot

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.

    Görüş Bildir