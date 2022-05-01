Tesla, 48 bin Model 3 aracını geri çağırıyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD'deki yaklaşık 48 bin adet Model 3 aracını geri çağırma listesine ekledi.

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, geçtiğimiz günlerde bazı Tesla modellerine monte edilen arka görüş kameralarının arızalanarak kaza riskini artırdığını söylemiş ve bu nedenle piyasadaki 475 bin aracı geri çağırmıştı.

Daha sonra ise Tesla, bazı modellerin kavşaklarda tamamen durmamasına neden olabilen bir yazılım hatasından dolayı, 53 bin 822 ABD aracını geri çağırma listesine eklemişti.

48 bin araç daha geri çağrılıyor

Tesla, ABD'deki yaklaşık 48 bin adet Model 3 Performance aracını 'Track Modu'ndayken hız göstergesini göstermeyebilecekleri gerekçesiyle geri çağırıyor.

Tesla'nın belgelerine göre 2018 ve 2022 yılları arasındaki araçlar geri çağrılacak. Tesla, sorunu çözmek için kablosuz bir yazılım güncellemesi yapacak.

Şirket, aralık ayındaki ürün yazılımı güncellemesinin, hız birimini kullanıcı arayüzünden kaldırdığını açıkladı.