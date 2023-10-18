Tesla 55 bine yakın aracı geri çağırıyor Tesla, kontrol cihazındaki sorunlar nedeniyle 2021-2023 Model X araçlarından bazılarını geri çağırma kararı aldı.

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Otomobil üreticileri, zaman zaman araçlarında meydana gelen sorunlar nedeniyle geri çağırma programları başlatıyor.

Tesla, kontrol cihazındaki sorunlar nedeniyle 2021-2023 Model X araçlarından bazılarını geri çağırdığını duyurdu.

ABD Ulusal Karayolu ve Trafik Güvenliği İdaresi, Tesla'nın araç kontrol cihazının muhtemelen düşük fren hidroliğini tespit edememesi ve bir uyarı ışığı göstermemesi nedeniyle 2021-2023 yılları arasında üretilen 54 bin 676 Model X aracını geri çağırdığını bildirdi.

Tesla güncelleme yayınladı

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın sorunu çözmek için ücretsiz bir kablosuz (OTA) yazılım güncellemesi yayınladığını söyledi.

Tesla, konuyla ilgili yorum yapmadı. Ağustos ayında NHTSA, direksiyon kontrolü ve hidrolik direksiyon kaybı raporları üzerine 280 bin yeni Tesla Model 3 ve Model Y aracına yönelik bir soruşturma başlatmıştı.