Tesla, 6 bin otomobili geri çağırıyor

Tesla, 2019-2021 arasında üretilen Model 3 ve 2020-2021 arasında çıkan Model Y modellerinde fren kaliper cıvatalarının gevşemesinden dolayı toplamda 5 bin 974 otomobili geri çağırma kararı aldı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model 3 ve Model Y'de meydana gelen hatalar nedeniyle toplamda 5 bin 974 otomobili geri çağırmak zorunda kaldı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin açıkladığı belgelere göre, 2019-2021 arasında üretilen Model 3 ve 2020-2021 arasında çıkan Model Y modellerinde fren kaliper cıvatalarında meydana gelen gevşeme, çeşitli güvenlik problemlerine yol açabiliyor.

Yapılan açıklamalara göre, şu ana kadar söz konusu sorundan dolayı herhangi bir kaza meydana gelmedi.

NORVEÇ'TE SUÇLU BULUNMUŞTU

Tesla, bir yandan otomobillerindeki sorunlarla uğraşırken, diğer yandan araçların menzilini bilerek düşürdüğü için Norveç'te suçlu bulunmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tesla ise, bataryayı korumak ve pil ömrünü iyileştirmek için güncelleme yapıldığını ve bu nedenle menzil kayıplarının meydana geldiğini dile getirmişti.

Şirket, önümüzdeki birkaç hafta içinde karara itiraz etmezse, güncelleme sorunundan etkilenen ülkedeki 10 bin kullanıcıya da tazminat ödemek zorunda kalacak.

