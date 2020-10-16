Tesla, 7 koltuklu Model Y'nin üretimine kasımda başlıyor

Tesla CEO'su Elon Musk, marka tutkunlarının bir süredir merakla beklediği yedi koltuklu Model Y'nin kasımda üretime gireceğini açıkladı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine inşa ettiği üretim fabrikasında, gelecek yılın ilk yarısından itibaren Model Y araçlarını üretmeye başlayacağını duyurmuştu.

Tesla CEO'su Elon Musk, marka tutkunlarının bir süredir merakla beklediği yedi koltuklu Model Y'nin ise önümüzdeki kasım ayında üretime geçeceğini açıkladı.

Açıklamayı resmi Twitter hesabından yapan yönetici, ilk modellerin aralık ayında alıcılar ile buluşacağını da doğruladı.

EKSTRA İKİ KOLTUĞUN KONUMU BELLİ DEĞİL

İşin ilginç yanı ise Tesla'nın, bu ekstra iki koltuğu tam olarak nereye yerleştireceğinin bilinmiyor olması. İddialara göre bu iki koltuk, arkaya doğru bakacak. Bu da aracın daha geniş olması anlamına geliyor.

Model Y saflarından gelen bir diğer haber de Tesla'nın, aracın üretimine Berlin'deki Gigafactory'de başlayacak olması. Musk, bu sayede Avrupalı müşterilere de uygun fiyattan Tesla satmayı planlıyor.

Ayrıca Tesla, Model Y'nin bataryalarını da yine Berlin'deki fabrikasında üretecek.