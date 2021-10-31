Tesla, 800 bin demir bazlı batarya siparişi verdi

Tesla, hammadde krizine çözüm olarak Model 3 ve Model Y’lerde kullanılmak üzere 800 bin CATL batarya sipariş etti.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler hale gelmesi nedeniyle, birçok marka bu pazara dev yatırımlar yapıyor ve yeni fabrikalar açıyor. Ancak son zamanlarda batarya konusunda yaşanan hammadde krizi, üreticileri zorluyor.

Yeterli lityum, nikel, manganez veya kobalt tedarikinin sağlanamaması, elektrikli araçlara (EV'ler) geçişi yavaşlatabilir, bu araçları daha pahalı hale getirebilir ve otomobil üreticilerinin kar marjlarını düşürebilir.

TESLA'DAN DEMİR BAZLI BATARYA HAMLESİ

Tesla, Model 3 ve Model Y’lerde demir bazlı bataryalar kullanacağını daha önce açıklamıştı. Çin’de popüler ve Lityum-Demir-Fosfat (LFP) adıyla anılan bu bataryaların maliyeti de daha ucuz.

Çin dışında kullanılan nikel bazlı elektrikli araç pilleri ise Nikel-Manganez-Kobalt ya da Niket-Kobalt-Alüminyum kullanıyor. Ancak son zamanlarda bu madenlerde yaşanan tedarik sorunları, markaları zor durumda bırakıyor.

TESLA'DAN 800 BİN SİPARİŞ

ABD'li üretici Tesla'nın, Çinli batarya devi CATL'den özellikle Model 3 ve Model Y'de kullanılmak üzere 800 bin adet 45 GWh LFP bataryası sipariş ettiği belirtildi.

Demir bazlı LFP bataryalar, zor bulunan hammaddelere bağımlı olmadığı için tercih ediliyor. Ancak bu tür bataryalar, patentler nedeniyle genellikle Çin dışında tercih edilmiyor.

Yakında sona erecek olan patent süresiyle birlikte Tesla, Çin dışındaki fabrikalarda artık demir bazlı LFP bataryaları üretebilecek.

