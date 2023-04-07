Tesla, ABD fiyatlarında üçüncü kez indirim yaptı Son zamanlarda fiyat istikrarı yakalayamayan Tesla, fiyatlarla sürekli oynamaya devam ediyor. Şirket, ABD'de üçüncü kez indirime gitti.

AA & Ensonhaber

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model S sedan ve Model X crossover'ın her bir versiyonunun fiyatlarını geçtiğimiz aylarda birkaç kez değiştirmişti.

Şirketin internet sitesinde yer alan fiyat listelerine göre Tesla, Model S ve Model X fiyatlarında 5 bin dolar daha indirim yaptı.

Yeni Tesla fiyatları

Model S temel versiyon fiyatı 84 bin 990 dolara, Model X fiyatı ise 94 bin 990 dolara düşürüldü.

Model 3 ve Model Y sports temel versiyonlarının fiyatları da sırasıyla 1000 ve 2000 dolar düşürüldü. Model 3’ün fiyatı 41 bin 990 dolar, Model Y sport versiyonunun fiyatı da 49 bin 990 dolar oldu.

Tesla, ocak ve mart aylarında satışlarını artırmak amacıyla ABD ve Avrupa'da fiyat indirimlerine gitmişti.

Bu yılın başlarında Çin'de fiyatları düşüren Tesla, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarında da fiyat düşürme yarışını tetiklemişti.

ABD merkezli şirket, ilk çeyrekte dünya çapında 422 bin 875 araç teslimatı gerçekleştirdi.

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 1 Mart'taki Yatırımcı Günü'nde fiyattaki küçük değişikliklerin bile talep üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu belirtmişti.