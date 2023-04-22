Tesla, ABD'de bazı modellerine zam yaptı Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD'de Model S ve Model X araçlarının fiyatlarını yüzde 3'e yakın yükseltti.

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ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ülkesinde iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında bu yıl 6. kez indirime gitmesinden günler sonra, şimdi de zamla karşımıza çıktı.

Tesla, ABD'de Model X'in fiyatını yaklaşık yüzde 2,6 artışla 97 bin 490 dolara, Model S'in fiyatını da yaklaşık yüzde 2,9 artırarak 87 bin 490 dolara çıkardı.

Tesla'nın Model S Plaid ve Model X Plaid'in daha önce 104,990 dolar olan fiyatları 107,490 dolara yükseltildi.

Yıl başına göre fiyatlar ucuz

Talebi canlandırmak için ocaktan bu yana bir dizi fiyat indirimine giden elektrikli otomobil üreticisinin 4 araç modelinin de fiyatlarının, yıl başına kıyasla yaklaşık yüzde 16 ila yüzde 23 arasında daha ucuz olduğu görüldü.

Fiyat artışlarının, Tesla'nın ABD'de iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında bu yıl 6. kez indirime gitmesinden günler sonra gelmesi dikkati çekti.

Tesla, kar marjları üzerindeki etkisine yönelik endişelere rağmen 18 Nisan'da ABD'de Model Y fiyatlarında 3 bin dolar, Model 3 fiyatlarında 2 bin dolar indirim yapmıştı.

Tesla, elektrikli araçlarının fiyatlarını Avrupa ve Asya'da da düşürerek ocakta Çin'de başlattığı küresel indirim kampanyasını genişletmişti.

Şirket, Almanya'da Model 3 ve Model Y araç fiyatlarında yüzde 4,5 ila yüzde 9,8 arasında indirim yapmıştı.