Tesla, ABD'de uzun menzilli modellerin teslimatını erteledi

Tesla, tedarik sorunları nedeniyle bazı uzun menzilli modellerin ABD teslimatlarını bir aya kadar ertelediğini açıkladı.

Çip üreticileri, pandemi döneminde akıllı telefon ve elektronik ürünlere yönelik artan talebe karşılık verirken, bu durum otomotiv sektöründe çip tedariki sorununa neden oldu.

Otomobil üreticileri, 2021'de kaybedilen 10.5 milyon araç da dahil olmak üzere, kıtlığın başlamasından bu yana dünya çapında 12 milyondan fazla aracı üretemedi.

Tesla’nın bir süreliğine sipariş almayı durdurabileceğini mayıs ayında açıklayan Elon Musk, üretim seviyesinin araçlara olan yüksek talebe yetişemediğini söylemişti.

Uzun menzilli araçların teslimatı ertelendi

Tesla, tedarik sorunları ve Çin'de yaşanan aksaklıklar nedeniyle ABD'de bazı uzun menzilli modellerin teslimatlarını bir aya kadar ertelediğini duyurdu.

Şirketin web sitesindeki güncellenen tarihlere göre, Model Y için yeni siparişler Aralık 2022 ile Mart 2023 arasında, Model 3 Eylül 2022 ile Aralık 2022 arasında ve Model X için ise Şubat 2023 ile Mayıs 2023 arasında teslim edilecek.