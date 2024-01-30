Tesla, ABD'de yaklaşık 200 bin aracını geri çağırıyor Tesla'nın, ekranda arka kameranın görüntülenmesini engelleyen bir yazılım dengesizliği nedeniyle ABD'deki yaklaşık 200 bin aracını geri çağırdığı bildirildi.

ensonhaber.com

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) açıklamasına göre; Tesla, yazılım hatası nedeniyle 2023 Model S, X ve Y araçlarını geri çağırıyor.

Şirketin tam otonom 4.0 sistemiyle donatılmış bu araçlarda, yazılım dengesizliği arka kameranın görüntülenmesini engelleyebilir, bu da sürücünün görüş alanını kısıtlayarak kaza riskini artırabilir.

200 bine yakın araç etkileniyor

Açıklamada, 199 bin 575 aracın geri çağrıldığı belirtildi.

Tesla, sorunun çözümüne yönelik uzaktan yapılabilecek bir yazılım güncellemesi yayınlayacak.

Geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerine 22 Mart'tan itibaren bildirim gönderilecek.

Otomobil üreticilerinin araçlarıyla ilgili potansiyel bir güvenlik sorunu bulması anlamına gelen geri çağırmalar kapsamında, üreticiler genellikle ücretsiz onarım hizmeti sağlarken bunlardan etkilenen müşteriler mektup veya diğer iletişim kanallarıyla bilgilendiriliyor.