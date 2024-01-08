Tesla, ABD'deki otomobillerinin menzillerini düşürdü Tesla, Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulan araç modellerinin tahmini menzil değerlerini resmi web sitesinde gizlice azalttı. Bu değişikliğin sebebi hakkında şirketten herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

ensonhaber.com

Tesla, Türkiye'de Model Y ile faaliyet gösterirken, Amerika Birleşik Devletleri'nde araçlarının teknik özelliklerinde dikkat çeken bir güncelleme yaptı.

Şirketin resmi web sitesinde gerçekleştirilen bu güncellemenin, araçların tahmini menzil değerleriyle ilgili olduğu belirtildi.

Bu değişiklik ilk kez Electrek tarafından keşfedildi. Elon Musk liderliğindeki otomobil üreticisi, Model Y'nin menzil değerlerinde bir azalma yaptı.

Tesla modellerinin menzil değerleri düştü

Mesela, Model Y Long Range sürümünün menzili, daha önce 330 mil (531 kilometre) iken, şimdi 310 mil (498 kilometre) olarak güncellendi.

Performance modelinde de benzer bir düşüş gözlemlendi; menzil 303 milden (487 kilometre) 285 mile (458 kilometre) indirildi.

En ekonomik seçenek olan arkadan itişli versiyonda ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Tesla neden menzil düşürdü

Menzillerdeki bu düşüşün birkaç olası sebebi bulunuyor. Birincisi, araçların konfor ve işlevselliklerindeki artışların enerji tüketimini artırması olabilir.

İkinci bir olasılık, Amerika Birleşik Devletleri'nde araçların verimliliği ve menzilini değerlendiren Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) test prosedürlerindeki değişiklikler.

Yenilenen test gerekliliklerinin, menzillerde küçük bir düşüşe neden olmuş olması mümkün. Ancak, bu durumlar sadece iddialardan ibaret ve resmi bir açıklama yok.