Tesla, ABD'deki tüm modellerine zam yaptı

Tesla, ABD'deki tüm modellerine zam yaptı

Son zamanlarda enflasyondan yakınan Elon Musk, Tesla modellerine yeni zamlar yaptı. İşte güncel Tesla fiyatları.

Son zamanlarda çip krizi nedeniyle otomotiv sektörü zor günler yaşıyor. Ayrıca elektrikli otomobil batarya hücrelerinde kullanılan lityum gibi bazı madenlerde tedarik sorunları mevcut.

Geçtiğimiz haftalarda Tesla CEO’su Elon Musk ise ABD'deki yüksek enflasyondan şikayet etmiş ve adeta fiyat artışı için zemin hazırlamıştı.

Tesla modellerine bir zam daha

Yakında Türkiye pazarına da giriş yapacak olan Tesla modellerine mart ayında büyük zamlar yapan şirket, fiyatları bir kez daha artırdı.

Elektrikli otomobil üreticisi, bazı uzun menzilli modellerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki teslimatlarını bir aya kadar geciktirdikten sonra, Model Y uzun menzilli fiyatını 62 bin 990 dolardan 65 bin 990 dolara yükseltti.

Fiyat artışı, otomobillerde kullanılan alüminyüm de dahil olmak üzere hammadde maliyetlerinin artmasıyla ortaya çıkıyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, son haftalarda resesyon riski konusunda uyardı. Bu ayın başlarında Musk, ekonomi hakkında "süper kötü" bir hise sahip olduğunu söylemişti.

Geçtiğimiz yıl birkaç kez zamlanan Tesla modellerini, görünüşe göre bu yıl da zamlı bir sezon bekliyor.