Tesla, ABD'nin elektrikli araçlara karşı olumsuz düşüncesini değiştirdi

Tesla hisselerinin bu yıl yüzde 730’luk yükselişi sonrası, şimdiye kadar büyük araçlara daha fazla ilgi gösteren ABD halkı, elektrikli araçlara daha olumlu bakmaya başladı.

Elon Musk’ın sahibi olduğu dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, koronavirüs döneminde gelirlerini artırmayı başararak rakiplerine gözdağı vermişti.

Tesla hisselerinin bu yıl yüzde 730’luk yükselişi sonrası, şimdiye kadar büyük araçlara daha fazla ilgi gösteren ABD halkındaki elektrikli araca negatif bakış, yavaş yavaş kırılmaya başladı.

ABD’li otomobil üreticilerinin de elektrikli araç üretimine geçtiğimiz yıllara göre daha sıcak baktığı belirtilirken, İngiltere ve Japonya gibi büyük ülkeler 2030’lu yıllarda içten yanmalı otomobilleri kaldırmayı planladığını açıklamıştı.





2020 yılı, General Motors İcra Kurulu Başkanı Mary Barra ve diğer üst düzey endüstri yöneticilerinin ''Musk’ın Tesla’sını taklit etmeye başladığı yıl'' olarak nitelendiriliyor.

Mary Barra, ''Elektrikli araç bataryasının maliyetleri yakın bir zamanda içten yanmalı araçların akü fiyatıyla aynı denkliğe ulaşacak.'' ifadelerini kullanırken, ABD halkının benzinli kamyonet ve SUV’lara olan merakının altı çizildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satan araçlar büyük ve petrol ürünleriyle çalışan kamyonetler olarak bilinirken, aracı kurum Bernstein’ın yayınladığı raporda ise, ülkedeki en iyi elektrikli araç ve batarya üreticilerinin 2023'e kadar maliyetlerini içten yanmalı araç aküsünün maliyetiyle neredeyse aynı seviyeye taşıyabileceği yer aldı.

