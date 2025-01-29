Tesla, AB'nin Çin'e uyguladığı ek vergi kararlarına dava açtı

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Avrupa Birliği (AB), geçtiğimiz yıl Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere ek vergi getiren bir karar almıştı. Tesla, bu kararın haksız ve ayrımcı olduğu gerekçesiyle AB'ye dava açtı.

İŞ BİRLİĞİ YAPAN ÜRETİCİLERE AYRICALIK

AB'nin kararı, Çin'de üretim yapan bazı Avrupalı otomobil üreticilerini de olumsuz etkiliyordu.

Ancak, AB "iş birlikçi üreticiler" adını verdiği bir sistemle bu üreticileri koruma altına aldı. Volkswagen ve BMW gibi markalar, Çin'den ithal ettikleri araçlar için daha düşük vergi oranlarından yararlanabiliyor.

TESLA'NIN TEPKİSİ

Tesla, bu ayrıcalıklı durumdan rahatsız oldu ve AB'nin kararına karşı dava açtı. BMW, Geely, BYD ve diğer bazı Çinli üreticiler de Tesla'ya destek vererek davaya katıldı.

DAVA SÜRECİ

Avrupa Adalet Divanı'nda görülecek olan davada, taraflar 22 Şubat'a kadar delil toplayacak. Davanın ne zaman sonuçlanacağı henüz belli değil.

ABD'de de Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara ek vergi uygulanıyor. Trump yönetimi, Çin ve AB'ye yeni ek vergiler getirme tehdidinde bulunmuştu.