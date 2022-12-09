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    Tesla, Almanya'da çalışacak işçi bulamıyor

    Tesla, kötü koşullar nedeniyle Almanya'daki fabrikasında çalışacak işçi bulmakta zorlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2022 - 09:11
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    Tesla, Almanya'da çalışacak işçi bulamıyor

    Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine kurduğu fabrikayı geçtiğimiz mart ayında açmıştı.

    Yeni fabrikasında yılda 500 bin elektrikli araç üretmek isteyen şirket, ayrıca 12 bin kişiye de iş imkanı sağlayacak.

    Tesla, Avrupa pazarındaki satışlarını ve ürün çeşitliliğini artırmak için kurduğu Berlin fabrikasını daha da genişletmek için çalışan sayısını artırmayı planlıyor.

    Tesla, çalışacak işçi bulamıyor

    Gelen bilgilere göre, Tesla'nın Berlin yakınlarındaki yeni fabrikasında kimse çalışmak istemiyor. Bunun nedeni ise kötü çalışma koşulları.

    İsmini vermeyen bir Tesla çalışanı, fabrikada adeta bir kaos olduğunu ve çalışanların sürekli hasta olduğunu söyledi.

    Fabrikadaki personel eksikliği, Tesla'nın üretim hedeflerini de zora soktu. Şu anda yaklaşık 7 bin kişinin çalıştığı tesiste, toplamda 12 bin kişinin alınması planlanıyordu.

    Daha önce ortaya çıkan haberlerde, Tesla'nın Almanya'daki çalışanlarına diğer otomobil üreticilerinden yüzde 20 daha az ücret verdiği tespit edilmişti.

    TESLA


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