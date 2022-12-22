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    Tesla, Almanya'da haftada 3 bin Model Y üretiyor

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'daki fabrikasında Model Y üretimini haftada 3 bin adede çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 09:05
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    Tesla, Almanya'da haftada 3 bin Model Y üretiyor

    Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine kurduğu fabrikayı geçtiğimiz mart ayında açmıştı.

    Yeni fabrikasında yılda 500 bin elektrikli araç üretmek isteyen şirket, ayrıca 12 bin kişiye de iş imkanı sağlayacak.

    Tesla, Avrupa pazarındaki satışlarını ve ürün çeşitliliğini artırmak için kurduğu Berlin fabrikasını daha da genişletmek için çalışan sayısını artırmayı planlıyor.

    Haftada 3 bin Model Y üretiliyor

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'daki fabrikasında Model Y üretimini haftada 3 bin adede çıkardı. Bu durum, fabrikanın yılda yaklaşık 150 bin adet Model Y üretebileceği anlamına geliyor.

    tesla

    Hedef yıllık 1 milyon adet üretim

    Almanya’daki üretim tesisinin yıllık kapasitesini 1 milyon adete yükseltmek isteyen Tesla, su arama çalışmalarına başladı.

    Tesla temsilcisi; bölgenin su kaynakları veri tabanını güncellemek için yapılacak sondaj masraflarını Tesla’nın karşılayabileceğini söyledi.

    Yeni bulunacak yeni bir su kaynağının Tesla tarafından kulanılabilmesi için lisans çıkarılması gerekiyor.

    Çevre Bakanlığı’nın yerel bir sözcüsü, Tesla’nın yerel yetkililerle temas halinde olduğunu ancak henüz bir başvuru yapılmadığını söyledi.

    TESLA


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