Tesla, Almanya’da yasa dışı inşaat gerekçesiyle yeni bir cezayla karşı karşıya

Tesla, Berlin yakınlarında kuracağı fabrikanın inşaat sahasında yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla yakın takibe alındı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine kuracağı fabrikada üretime başlama planları yapıyor.

Yeni fabrikasında yılda 500 bin elektrikli araç üretmek isteyen şirket, ayrıca 10 bin kişiye de iş imkanı sağlayacak.

Sürekli olarak bir problem ile karşılaşan tesis, normal şartlar altında bu yıl 1 Temmuz'da kapılarını açmış olacaktı. Ancak şirketin karşısına çıkan çeşitli engeller nedeniyle açılış yıl sonuna ertelendi.

Firmanın Avrupa pazarındaki satışlarını ve ürün çeşitliliğini artırmak için kuracağı Berlin fabrikasında sona yaklaşılırken, her geçen gün farklı bir problem ortaya çıkıyor.

YETKİSİZ TANK İDDİASI VAR

Tagesspiel isimli Alman gazetenin yaptığı habere göre; Brandenburg Eyaleti Çevre Bakanlığı, şirketin yetkisi olmayan topraklarda tanklar inşa ettiğini tespit ettiği gerekçesiyle Tesla'ya para cezası vermeye hazırlanıyor.

Gazetede ayrıca, Tesla’nın daha önce inşa ettiği tankların kullanılmasının da yasaklandığı belirtiliyor. Şirketten ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

TESLA'NIN ALMANYA'DA SORUNLARI BİTMİYOR

Daha önce çalışmaların birden çok kez durdurulduğu tesisin inşası, geçtiğimiz haftalarda da kundakçılar nedeniyle durdurulmuştu. Çıkan yangında, Tesla'nın tesisine giden elektrik kabloları kesilmişti.

Şimdiden ağaç katliamına ve içme suyuna karışan zehirli atıklarla adı anılmaya başlanan Tesla Berlin fabrikası, görünüşe göre önümüzdeki aylarda da büyük sıkıntılar yaşayacak.

Tesla'nın Almanya'da bulunan tesisinde Model Y üretimine başlaması bekleniyor. Daha önce tesisin bazı bölümlerinde parça sorunu yaşayan Tesla, fabrikanın tamamlanması için oldukça yoğun çaba sarf ediyor.