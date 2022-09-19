Tesla, Almanya'daki batarya fabrikasından vazgeçebilir

Tesla'nın Almanya'da kapılarını açtığı elektrikli otomobil üretim tesisinin yanında planladığı batarya fabrikası planından vazgeçeceği öne sürüldü.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine kurduğu fabrikayı geçtiğimiz mart ayında açmıştı.

Yeni fabrikasında yılda 500 bin elektrikli araç üretmek isteyen şirket, ayrıca 12 bin kişiye de iş imkanı sağlayacak.

Tesla, Avrupa pazarındaki satışlarını ve ürün çeşitliliğini artırmak için kurduğu Berlin fabrikasını daha da genişletmek ve yeni bir batarya tesisi açmak istiyordu.

Tesla, vazgeçmiş olabilir

Tesla'nın Almanya'nın başkenti Berlin'de inşa etmeyi planladığı batarya fabrikasını rafa kaldırmayı planladığı iddia edildi.

Tesla'nın inşa etmeyi planladığı 50 GWh kapasiteli batarya fabrikası, ABD'nin batarya üretimine yönelik başlattığı vergi teşviki nedeniyle faaliyete geçmeyebilir.

Tesla'nın vergi teşviklerine sıcak baktığı ve Teksas ile Kaliforniya'daki tesislerinde batarya üretimini artırarak Almanya'da üreteceği otomobillerin bataryalarını ABD'deki tesislerinden tedarik edebileceği belirtiliyor.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa'da artan enerji maliyetlerinin Tesla'nın Berlin'de batarya üretme konusunda çekimser kalmasına yol açtığı da gelen bilgiler arasında.