Petrol
91.71
0.39%
Euro
18.2433
-0.22%
Dolar
18.2793
0.13%
Altın
979.99
-0.35%
Borsa
3377
-0.42%
Bitcoin
342.443
-7.64%
BTXN Coin
8.00
-1.35%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Tesla, Almanya'daki batarya fabrikasından vazgeçebilir

    Tesla'nın Almanya'da kapılarını açtığı elektrikli otomobil üretim tesisinin yanında planladığı batarya fabrikası planından vazgeçeceği öne sürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 08:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tesla, Almanya'daki batarya fabrikasından vazgeçebilir

    Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine kurduğu fabrikayı geçtiğimiz mart ayında açmıştı.

    Yeni fabrikasında yılda 500 bin elektrikli araç üretmek isteyen şirket, ayrıca 12 bin kişiye de iş imkanı sağlayacak.

    Tesla, Avrupa pazarındaki satışlarını ve ürün çeşitliliğini artırmak için kurduğu Berlin fabrikasını daha da genişletmek ve yeni bir batarya tesisi açmak istiyordu.

    Tesla, vazgeçmiş olabilir

    Tesla'nın Almanya'nın başkenti Berlin'de inşa etmeyi planladığı batarya fabrikasını rafa kaldırmayı planladığı iddia edildi.

    Tesla'nın inşa etmeyi planladığı 50 GWh kapasiteli batarya fabrikası, ABD'nin batarya üretimine yönelik başlattığı vergi teşviki nedeniyle faaliyete geçmeyebilir.

    Tesla'nın vergi teşviklerine sıcak baktığı ve Teksas ile Kaliforniya'daki tesislerinde batarya üretimini artırarak Almanya'da üreteceği otomobillerin bataryalarını ABD'deki tesislerinden tedarik edebileceği belirtiliyor.

    Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa'da artan enerji maliyetlerinin Tesla'nın Berlin'de batarya üretme konusunda çekimser kalmasına yol açtığı da gelen bilgiler arasında.

    TESLA


    Ankaragücü, Sivasspor'u mağlup etti
    Futbol

    Ankaragücü, Sivasspor'u mağlup etti

    Kraliçe Elizabeth için yapılan saygı duruşunda çanları çalmayan Big Ben’e soruşturma
    Dünya

    Kraliçe Elizabeth için yapılan saygı duruşunda çanları çalmayan Big Ben’e soruşturma

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Advertorial

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir