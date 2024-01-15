Tesla, Almanya'daki fabrikasında üretimi durdurdu Kızıldeniz'deki çatışmalar nedeniyle nakliye gemilerinin sefer aksamaları Tesla'ya pahalıya patladı. Şirketin Berlin'deki fabrikasında, tedarik sıkıntısı nedeniyle iki hafta boyunca üretim yapılmayacak.

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Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Berlin'de bulunan ve Model Y üretiminin yapıldığı fabrikada üretimi iki hafta boyunca durdurma kararı aldı.

Kızıldeniz'deki çatışmalar nedeniyle gemilerin daha uzun sefer yapması ve tedarik sıkıntılarının doğması nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtildi.

Tesla'dan açıklama geldi

Tesla yönetiminin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Oldukça uzun nakliye süreleri tedarik zincirlerinde bir boşluk yaratıyor. Bu nedenle bileşen eksikliği nedeniyle Gigafactory Berlin-Brandenburg'daki araç üretimini askıya almak zorunda kalıyoruz.

Türkiye'deki siparişler gecikebilir

Tesla, şu anda ülkemizde verilen siparişleri en geç şubat ayında teslim ediyor. Ancak Almanya'daki üretimin durması, siparişleri geciktirebilir.

Müşterilerin, bu potansiyel gecikmeleri göz önünde bulundurarak siparişlerini planlamaları gerekiyor.