Tesla, Almanya'daki fabrikasını açıyor

Tesla, ekim ayında kapılarını açacak Almanya'daki fabrikası için bir tören düzenleyecek.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine kurduğu fabrikada nihayet sona geldi.

Yeni fabrikasında yılda 500 bin elektrikli araç üretmek isteyen şirket, ayrıca 10 bin kişiye de iş imkanı sağlayacak.

Sürekli olarak bir problem ile karşılaşan tesis, normal şartlar altında bu yıl 1 Temmuz'da kapılarını açmış olacaktı.

Ancak kundakçıların yangın çıkarması, tesisin sularının kesilmesi ve Alman halkının çıkardığı problemler ve protestolar, üretimin sürekli olarak ertelenmesine neden oldu.

9 EKİM'DE AÇILIYOR

ABD'li üretici, Avrupa satışlarını hızlandıracak olan yeni fabrikasında üretime başlamak için hükümet onayını almak için biraz zorlanmıştı. Ancak şirketten yapılan açıklamada, Berlin'deki fabrikanın 9 Ekim'de açılacağı bilgisi paylaşıldı. Bu da Tesla'nın Alman hükümetinden gerekli onayı aldığı anlamına geliyor.

Fabrikanın açılışı için bir etkinlik düzenleyeceğini duyuran Tesla, ziyaretçilere şöyle seslendi:

"Fabrika turu sırasında sahne arkasını görme, stantları ziyaret etme, çeşitli etkinliklere katılma ve Avrupa'ya gelen en yeni elektrikli otomobilimiz Model Y'de gezintiye çıkma fırsatına sahip olacaksınız."

Öte yandan, Tesla'nın Almanya'daki fabrikasında ağırlıklı olarak Model Y üretilmesi bekleniyor.