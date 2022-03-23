Tesla, Almanya'daki fabrikasını nihayet açtı

Tesla'nın Almanya'da kurduğu Gigafactory Berlin'deki üretime başlama süreci oldukça uzamıştı. Elon Musk, son izinlerin de tamamlanmasıyla fabrikanın açılışını yaptı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine kurduğu fabrikada nihayet amacına ulaştı.

Yeni fabrikasında yılda 500 bin elektrikli araç üretmek isteyen şirket, ayrıca 10 bin kişiye de iş imkanı sağlayacak.

Sürekli olarak bir problem ile karşılaşan tesis, normal şartlar altında geçen yıl üretime başlayacaktı. Ardından yeral makamlardan onay gecikince, üretime başlama tarihi 2021 sonuna ertelenmişti.

SONUNDA AÇILDI

Firmanın Avrupa pazarındaki satışlarını ve ürün çeşitliliğini artırmak için kurduğu Berlin fabrikası, aylar süren bekleyişin ardından açıldı.

3 binden fazla çalışanı bulunan Tesla'nın dünyadaki 5'inci büyük fabrikasının açılışına, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke de katıldı.

Berlin'in güneydoğusundaki Grünheide'de batarya ve yılda 500 bin otomobil üretimi gerçekleştirmek üzere tasarlanan fabrika, 2 yılda inşa edildi.

Fabrika, Tesla'ya dünyanın en rekabetçi otomobil pazarlarından birinde üretim üssü imkanı tanıyor. 5 milyar euroya mal olan fabrikanın 12 bin kişinin istihdamına katkı sağlaması bekleniyor.

ELON MUSK, ALMANYA'YI SUÇLAMIŞTI

Üretimin gecikmesi nedeniyle geçtiğimiz yıl bir açıklama yapan Tesla CEO'su Elon Musk, "Net bir tarih vermem neredeyse imkansız. Tüm araç parçalarımızı tesise taşıdık. Bana sorarsanız bu konu özelinde daha az bürokrasi olması gerekiyor. Bu durum çalışmaları çok etkiledi." demişti.



