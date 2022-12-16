Tesla, Almanya’daki üretim kapasitesini 1 milyona yükseltmek istiyor

Almanya’daki üretim tesisinin yıllık kapasitesini 1 milyon adete yükseltmek isteyen Tesla, su arama çalışmalarına başladı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine kurduğu fabrikayı geçtiğimiz mart ayında açmıştı.

Yeni fabrikasında yılda 500 bin elektrikli araç üretmek isteyen şirket, ayrıca 12 bin kişiye de iş imkanı sağlayacak.

Tesla, Avrupa pazarındaki satışlarını ve ürün çeşitliliğini artırmak için kurduğu Berlin fabrikasını daha da genişletmek için çalışan sayısını artırmayı planlıyor.

Hedef yıllık 1 milyon adet üretim

Almanya’daki üretim tesisinin yıllık kapasitesini 1 milyon adete yükseltmek isteyen Tesla, su arama çalışmalarına başladı.

Tesla temsilcisi; bölgenin su kaynakları veri tabanını güncellemek için yapılacak sondaj masraflarını Tesla’nın karşılayabileceğini söyledi.

Yeni bulunacak yeni bir su kaynağının Tesla tarafından kulanılabilmesi için lisans çıkarılması gerekiyor.

Çevre Bakanlığı’nın yerel bir sözcüsü, Tesla’nın yerel yetkililerle temas halinde olduğunu ancak henüz bir başvuru yapılmadığını söyledi.

Türkiye planları da etkileniyor

Tesla Berlin Fabrikası’nın kapasite artışı Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. 2022 yılı yaz aylarında Türkiye'ye gelmesi planlanan Tesla modelleri, Almanya'da üretilir üretilmez satılıyor.

Bu nedenle şirket, araçlarını Türkiye'ye getirebilmek için üretim kapasitesini artırmak zorunda.