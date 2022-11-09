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    Tesla, araç başına Toyota'dan 8 kat daha fazla kâr elde etti

    Tesla'nın, halka arzının ardından araç başına Japon otomobil devi Toyota'dan 8 kat daha fazla kâr ettiği bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 09:45
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    Tesla, araç başına Toyota'dan 8 kat daha fazla kâr elde etti

    ABD'li otomobil üreticisi Tesla'nın, 2010'da halka arzının ardından temmuz-eylül çeyreğinde Toyota Motor'un 7'de 1'i kadar satılmasına rağmen, araç başına sekiz kat daha fazla kâr elde ettiği ortaya çıktı.

    Tesla, bu çeyrekte 3.29 milyar dolar net kâr bildirdi. Toyota'nın kârı ise 3,15 milyar dolar olarak açıklandı.

    Tedarikçilere yapılan bu tür yardımlar da dahil olmak üzere daha yüksek malzeme maliyetleri, üç aylık işletme kârını 450 milyar yen (3.07 milyar dolar) aşağı çekti ve bu, zayıf bir yenden gelen 370 milyar yen'lik artışla yalnızca kısmen dengelendi.

    Toyota, maliyetleri üstleniyor

    Toyota'nın düşüşü, kısmen olağanüstü faktörlerden kaynaklandı. Otomobil üreticisi şu anda tedarikçileri için artan malzeme ve elektrik maliyetlerini üstleniyor.

    toyota


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