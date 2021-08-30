Tesla aracı polis arabasına çarptı: 2 yaralı

ABD'nin Florida eyaletinde Tesla marka bir araç, önce polis arabasına sonra da başka bir araca çarptı. Kaza sonucu iki kişi yaralandı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, zaman zaman çeşitli kazalarla haberlerimize konu oluyor.

Özellikle son zamanlarda Çin'de yaşanan kazalarla gündemden düşmeyen marka, bu kez ABD'de bir kazaya sebebiyet verdi.

ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan kaza sonucu Tesla, bir araca yardım etmek için yol kenarında duran polis arabasına ve ardından başka bir araca çarptı.

Polis otoyol devriyesi sözcüsü Kim Montes, kaza sonucu iki kişinin yaralandığını bildirdi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.





ABD SORUŞTURMA AÇMIŞTI

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın "otopilot" sürücü destek sisteminden kaynaklandığı iddia edilen kazaları incelemek için geçtiğimiz hafalarda soruşturma başlatmıştı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, şirkete ait "otopilot" destek sistemli araçların park halindeki itfaiye, ambulans gibi çakar ışıklı acil durum araçlarını tespit etmekte sorun yaşadığı ve bu nedenle soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

765 BİN ARACI KAPSAYACAK

Açıklamada, 2018'den bu yana Tesla üretimi araçların 11 çakar ışıklı araçla kazaya karıştığına işaret edilirken soruşturmanın, ABD'de 2014'ten bu yana satılan 765 bin aracı kapsayacağı bilgisi paylaşıldı.

2016'DAN BU YANA 10 KİŞİ ÖLDÜ

Kurum, Haziran 2016'dan bu yana "otopilot" kaynaklı 31 kazaya soruşturma ekibi gönderirken, kurum verilerine göre bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti.

Otonom sürüş teknolojisi şu an için tam olarak bekleneni veremiyor ve bazı eksiklikleri var. Bu nedenle Tesla, araçları otonom modda kullanırken bile mutlaka sürücünün koltuğunda bulunması gerektiğini söylüyor.

Uzmanlara göre sürücüler, aracın tüm kontrolünü Tesla'nın otomatik pilotuna bırakarak kazalara davetiye çıkarıyor.