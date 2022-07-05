Tesla araçları, yollardaki çukurları önceden bilecek

Tesla modellerine dağıtılan yeni yazılım güncellemesi ile birlikte, artık araçlar yoldaki çukurları önceden görüp ona göre önlem alacak.

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, zaman zaman yaptığı online güncellemelerle araçlarına yeni özellkler getiriyor.,

Tesla, araçlarının çukurları, kırık kaldırımları ve diğer yol kusurlarını taramasını sağlayan yeni bir yazılım güncellemesini sunmaya başladı.

Güncellemeyle birlikte araçlar, bu yol kusurlarını tarayarak yeni bir yol haritası oluşturacak. Bu sayede, daha fazla Tesla aracı yola çıktıkça çukur ve diğer verilerin doğruluğu ve detay seviyesi artacak.

Tesla modelleri kendini yola göre ayarlayacak

Bu sayede araçlar, o yollardan geçtiklerinde uyarlanabilir süspansiyonu tetikleyerek sürüş yüksekliğini ona göre ayarlayacak.

Öte yandan, sürüş ayarı yalnızca adaptif süspansiyonlu Tesla Model S ve Model X otomobillerinde çalışacak.



