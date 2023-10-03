Tesla, Avrupa pazarında zirvede! İşte en çok satanlar Tesla, elektrikli otomobil satışlarında Avrupa'da açık ara zirvede yer alıyor. İşte Avrupa'dan son rakamlar...

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Avrupa'da elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artmaya devam ederken, markalar arasındaki rekabet de kızışıyor.

Bununla birlikte, ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Avrupa'da satışlarını artırmaya devam ediyor ve zirvedeki yerini sağlamlaştırıyor.

JATO Dynamics tarafından yayınlanan yeni verilere göre, ağustosta Avrupa'da toplam araç satışlarının yüzde 22'si elektrikli oldu.

Tesla açık ara lider

Ocak ve ağustos ayları arasında Tesla'nın satışları, 2020'deki 45 bin 600 adetten bu yıl 236 bin 400 adede yükselerek rekor kırdı.

Şirket, sadece Ağustos 2023'te Avrupa'da 33 bin 809 otomobil satışı gerçekleştirerek geçen yılın aynı ayına göre yüzde 240'lık büyüme kaydetti.

Tesla, bu satış rakamı ile Opel ve Citroën gibi tanınmış Avrupalı otomobil üreticilerini geride bırakmayı başardı.

Avrupa'da en fazla satan elektrikli araç ise Tesla Model Y oldu. Model Y, 169 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirdi ve yıl boyunca Avrupa pazarında en çok satan araç olma unvanını sürdürmesi bekleniyor.

Tesla'nın Model Y'nin Avrupa'da bu kadar yüksek satış rakamlarına ulaşması, geçtiğimiz yıll açılan ve şu anda haftada 2 bin otomobil üreten Almanya'nın Berlin kentindeki fabrikanın bir başarısı.

Bununla birlikte Tesla, Berlin'deki üretimi haftada 5 bin Model Y'ye çıkarmayı da planlıyor.

Ağustosta Avrupa'da en çok satan 25 marka ve model ise şu şekilde: