Tesla, batarya kapasitelerini yüzde 50 artıracak

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, otomobillerinde kullandıkları bataryaların, yüzde 50 daha fazla kapasitede olan versiyonlarının geleceğini doğruladı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geliştirdiği yeni teknolojilerle pazara öncülük etmeye devam ediyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, otomobillerinde kullandıkları bataryaların, yüzde 50 daa fazla kapasitede olan versiyonlarını gelecek 3-4 yıl içinde üretebileceklerini iddia etti.

Battery Day etkinliğinde ortaya çıkan bu iddia tüm gözlerin tekrar Tesla’nın üzerine dönmesine sebep oldu.

ELON MUSK, ELEKTRİKLİ UÇAKLARA GÖZ KIRPTI

Hafta başında ARK Investment Management analisti Sam Korus, Elon Musk'a neden Tesla marka bir elektrikli uçak üretmediklerini soran bir tweet attı.

Marka CEO’sunun bu öneriye cevabı ''400 Wh / kg bataryalar çok uzak değil. Muhtemelen 3 ila 4 yıl'' dedi.

Elon Musk, 2019 yılında elektrikli uçuşun olması için pillerin enerji yoğunluğunun beş yılda ulaşılabilecek bir eşik olan 400 Wh / kg’nin üzerine çıkması gerektiğini belirtmişti.



Tesla’ın Model 3 otomobilinde kullandığı bataryalar 260 Wh / kg civarında bir enerji yoğunluna sahip. Daha uzun menzil için ise mevcut enerji yoğunluğundan yüzde 50’lik bir sıçrama yapılacağı belirtiliyor.