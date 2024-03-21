Tesla, bazı bölgelerde Model Y fiyatlarına zam yapacak Tesla, bazı Avrupa ülkelerinde Model Y fiyatlarını artırmaya karar verdi. Yapılan zamlardan Türkiye de nasibini alacak.

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ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz yıl Türkiye'de satışlara başlamıştı. Tesla, ülkemizde ilk olarak sadece Model Y'yi satışa sundu.

Türkiye sınırlarına girecek modeller Berlin'de üretiliyor. Tesla Model Y, Türkiye’ye geleli daha bir ay olmadan 10 bin adedin üzerinde sipariş almış beklentileri fazlasıyla karşılaşmıştı.

Tesla'dan bir zam daha

Tesla, bazı Avrupa ülkelerinde Model Y fiyatlarını artırmaya karar verdiğini açıkladı. 22 Mart itibarıyla bu bölgelerde baz Model Y fiyatları 2 bin euro artacak. Durumun, Türkiye'yi etkilemesi de bekleniyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, artan fiyatların, üretimin devam edebilmesi için zorunlu olduğunu söylüyor.

Tesla Model Y Türkiye fiyatları

Şubat ayında 2 milyon 407 bin TL'ye satılan Tesla Model Y'nin fiyatı, mart ayının başında 2 milyon 643 bin TL'ye yükselmişti.

Birkaç gün önce bir zam daha yapan şirket, artık Model Y'yi ülkemizde 2 milyon 728 bin TL'ye satıyor. Yapılacak yeni zamla birlikte bu fiyat daha da artacak.