Tesla, bazı modellerin teslimatlarını durdurdu

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, makyajlı Model S Long Range ve Plaid versiyonlarının teslimatına ara verdi.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geliştirdiği araçlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şirket, geçtiğimiz haziran ayında Model S aracını makyajladı ve yeni paketleriyle satışa sundu. Bu paketler arasında, 620 kilometreden fazla menzile sahip olan ve 0'dan 100 kilometre hıza 1.99 saniyede ulaşan Model S Plaid de vardı.

Son günlerde ortaya çıkan haberlere göre Tesla, makyajlı Model S teslimatlarına ara vermiş durumda. Hatta bazı araçlar, teslimat merkezlerinde teslim edilmelerine az bir süre kala geri çekildi.

BAZI KONTROLLER YAPILACAK

Bu durumun arkasındaki sebebi açıklamayan Tesla, araçların ekstra bazı kontrollerden geçmek zorunda olduğunu dile getirdi.

Bu bekletmeden hem Long Range hem de Plaid versiyonların etkilendiği belirtiliyor.

Makyajlı Tesla Model S'in ilk piyasaya çıkış tarihi 2021'in başları olarak açıklanmış, ardından bu tarih hazirana ertelenmişti.

Şimdi ise makyajlı Model S sipariş veren müşterilerin çoğu, yine beklemek zorunda kalacak.

Öte yandan Tesla'nın, şu ana kadar teslim ettiği sınırlı sayıdaki makyajlı Model S'leri geri çağırıp çağırmayacağı bilinmiyor.