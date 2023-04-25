Tesla bir günde 56 milyar dolar değer kaybetti Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın piyasa değeri bir günde yaklaşık 56 milyar dolar düştü.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2023'ün ilk çeyreğine ait finansal verilerini yayınlamıştı.

Paylaşılan rapora göre, şirketin geliri yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artarak 23,3 milyar dolara yükseldi.

Tesla, 2022'nin ilk çeyreğinde 18,8 milyar dolarlık gelir elde etmiş, şirketin gelirleri bir önceki çeyrekte de 24,3 milyar dolarla rekor kırmıştı.

Elektrikli otomobil üreticisinin net kârı ise yılın birinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 24 düşüşle 2,5 milyar dolara geriledi.

Tesla hisseleri düşüşte

2023'ün ilk çeyreğine yönelik finansal raporun ardından Tesla'nın hisse fiyatları yüzde 10 oranında düştü. Piyasa değeri 515 milyar dolara gerileyen otomobil üreticisi buna rağmen dünyanın en değerli 9'uncu şirketi konumunda.

Hisse senedi fiyatındaki düşüş Tesla'nın piyasa değerinde 24 saat içinde 56 milyar dolarlık bir düşüşe yol açtı.

Kıyaslama yapabilmeniz açısından General Motors ve Ford'un piyasa değeri sırasıyla 46.8 milyar dolar ve 47.3 milyar dolar.

Tesla, 2023'ün ilk çeyreğinde küresel çapta 422 bin 875 aracın teslimatını gerçekleştirirken, 440 bin 808 otomobilin üretimini yaptı.

Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 44, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 36 artış gösterdi.