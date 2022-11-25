Tesla, bir sonraki fabrikasını Güney Kore'de kurabilir

Tesla CEO'su Elon Musk, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile şirketin bir sonraki fabrikası hakkında görüştü.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla; ABD, Almanya ve Çin gibi ülkelerde üretim yapıyor. ABD merkezli şirketin bir sonraki durağı Güney Kore olabilir.

Tesla CEO'su Elon Musk, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile şirketin bir sonraki fabrikası hakkında görüştü.

Güney Kore baş aday

Musk, Güney Kore Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede ülkenin "baş aday" olarak değerlendirildiğini söyledi.

Tesla, şu anda yıllık 2 milyon olan otomobil üretim kapasitesini bu on yılın sonuna kadar 20 milyona çıkarmayı planlıyor.

Bu hedefe ulaşabilmek için şirketin yaklaşık sekiz yeni fabrika inşa etmesi gerekiyor.

Musk daha önce Tesla'nın yeni gigafabrikasının nerede kurulacağını 2022'nin sonlarında açıklayacağını belirtmişti.