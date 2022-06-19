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    Tesla, Bitcoin yatırımından 600 milyon dolar zarar etti

    Elon Musk'ın şirketi Tesla, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatındaki düşüş nedeniyle 600 milyon kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2022 - 08:45
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    Tesla, Bitcoin yatırımından 600 milyon dolar zarar etti

    Kripto para piyayasıyla yakından ilgilenen Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz yıl Bitcoin ile otomobil satma dönemini başlattıklarını açıklamıştı. Ayrıca şirket, aylar önce 1,5 milyar dolarlık Bitcoin alarak güçlü bir yatırım yapmıştı.

    Bu yılın başlarında Tesla, yatırım portföyündeki Bitcoin değerini, satın alma sırasındaki döviz kuru üzerinden 2 milyar dolara çıkardı.

    Zarar 600 milyon dolar

    Bağımsız kaynaklara göre, şu anda Tesla'nın bu yatırımlardan yaklaşık 600 milyon dolar kaybettiği belirtiliyor.

    Bitcoin'in değer kaybetmesinin Tesla'nın finansal durumu üzerinde kritik bir etkisi olması pek mümkün değil.

    Tesla'nın Bitcoin ile elektrikli araç satın alınması için ödeme kabul etmeye devam etmeyi planladığı da belirtiliyor.

    Tesla, Bitcoin yatırımından 600 milyon dolar zarar etti #1


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